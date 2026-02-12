Milan, Allegri corre ai ripari: due vanno in panchina, giocherà lui in attacco

Dopo 10 giorni finalmente si torna a giocare e parlare del rettangolo verde in casa Milan. Domani sera ci sarà la delicata sfida contro il Pisa del neo allenatore Oscar Hiljemark. Massimiliano Allegri recupera pezzi, ma potrebbe decidere di dare continuità al suo attacco: Loftus-Cheek in vantaggio per una maglia dal 1′.

Pisa – Milan, Loftus verso la titolarità: i ballottaggi

Tra le cose riuscite meglio nella super vittoria per 3-0 contro il Bologna di Italiano, c’è sicuramente il reparto offensivo: in gol sia Nkunku che Loftus-Cheek. Christian Pulisic e Rafael Leao, intanto, sono vicinissimi al recupero e dovrebbero farcela per la gara in programma domani sera.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’americano partirà quasi certamente dalla panchina visto il suo recupero in extremis. Leao, invece, si contende una maglia da titolare con Nkunku: il francese, al momento, è in vantaggio viste le 3 partite in 10 giorni, e un Leao sempre da gestire vista la pubalgia.

L’unico che sembra certo del posto da titolare è Ruben Loftus-Cheek: l’inglese è cresciuto nelle prestazioni, e sta convincendo nel ruolo di seconda punta.

L’ex Chelsea è molto apprezzato per le sue capacità di riuscire a legare bene il gioco e i reparti, riuscendo anche a risultare decisivo in zona gol. Dopo la conferenza stampa di Allegri avremo ulteriori chiarimenti sul suo compagno di reparto.