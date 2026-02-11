Milan, non solo Leao: un altro top è pronto a tornare a disposizione

Tra due giorni il Milan tornerà in campo nella delicata trasferta di Pisa, dopo lo stop imposto dalla cerimonia di apertura dei giochi olimpici tenutasi a San Siro. I rossoneri arrivano in Toscana con tanti dubbi di formazione soprattutto per il reparto offensivo, con tanti giocatori ancora alle prese con noie fisiche. E tra questi figura anche Christian Pulisic, ma con un’importante novità da segnalare.

Pulisic ci sarà contro il Pisa? Le ultimissime sulle sue condizioni

Lo statunitense sono diverse settimane che deve fare i conti con un’infiammazione all’ileopsoas, che lo ha costretto anche a saltare l’ultima trasferta di Bologna. Ora, però, le cose potrebbero cambiare, con l’11 rossonero pronto al rientro.

Infatti, come riportato da Gianluca Di Marzio, Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo e punta alla convocazione per la sfida di venerdì contro il Pisa. Le sue condizioni restano comunque sotto osservazione e difficilmente lo si vedrà dal primo minuto, ma Allegri potrà contare sul suo bomber a partita in corso.