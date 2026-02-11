Pisa-Milan, il top pronto a tornare: sarà titolare!

Massimiliano Allegri potrebbe ritrovare presto il suo top dal 1′. Filtra ottimismo sulle condizioni di Rafael Leao, che dovrebbe tornare titolare in vista del match di venerdì sera contro il Pisa. Le prossime ore confermeranno il tutto, ma sembra sempre più vicino il rientro da titolare del portoghese, dopo aver saltato la trasferta di Bologna.
Pisa-Milan, Leao potrebbe tornare titolare: le ultime
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sembra sempre più vicino il rientro dal 1′ per Rafa Leao. Dopo aver saltato a causa della pubalgia la trasferta di Bologna, il portoghese è pronto a riprendersi la maglia da titolare per il match di venerdì sera contro il Pisa.
Un rientro importante per Max Allegri, visto l’importante apporto in termini di reti dell’ex Lille. Già 7 sono infatti le reti dell’attaccante, che sta giovando certamente del suo nuovo ruolo da prima punta rispetto a quello di ala, soprattutto in termini realizzativi. Diversa, invece, la situazione di Pulisic, ancora in dubbio per venerdì.