Milan, Allegri cambia per il Parma! Siete d’accordo? Le ultime di Sky Sport

Conto alla rovescia per la sfida di campionato fra Milan e Parma, in programma domani alle 18:00. Per affrontare gli uomini di Cuesta, Allegri starebbe pensando ad una mossa a sorpresa: secondo Sky Sport infatti, il tecnico toscano potrebbe schierare Bartesaghi come terzo di difesa. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.
Pavlovic out: ballottaggio Bartesaghi-De Winter
A 24 ore dalla gara di San Siro contro il Parma, rimangono gli ultimi dubbi di formazione per Allegri: su tutti, il più altalenante è quello che riguarda il ruolo di terzo di difesa a sinistra. Pavlovic torna a disposizione ma non partirà dal primo minuto: per rimpiazzare il serbo probabile impiego inedito per Bartesaghi.
In caso il classe 2005 venisse preferito a De Winter, conferirebbe di conseguenza una maglia da titolare a Estupiñán sulla corsia di sinistra.
Tornano inoltre a piena disposizione Pulisic e Leao, che con alta probabilità saranno la coppia d’attacco titolare.
Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Leao.