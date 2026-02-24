Milan, Allegri indica il bomber per l’estate: è un big della Serie A

Moise Kean è un vero e proprio candidato per rinforzare l’attacco del Milan dell’anno prossimo. Mister Allegri è molto intrigato dall’attaccante, che potrebbe lasciare la Fiorentina al termine della stagione. Al contempo, la più grande difficoltà è rappresentata dalle richieste economiche dei proprietari del cartellino, pretendendo la clausola rescissoria. Al contempo, l’inserimento di Camarda per abbassare le pretese economiche non è una soluzione gradita ai rossoneri.

Allegri approva Kean: prossimo attaccante del Milan?

Come ricostruito dal giornalista Carlo Pelegatti, da sempre molto vicino all’ambiente rossonero, il Milan è estremamente determinato a rinforzare il reparto offensivo con un attaccante solido e affidabile. A gennaio è arrivato Fullkrug per colmare immediatamente l’emergenza ma, dato il mancato matrimonio con Mateta, in estate bisognerà agire. Un profilo super apprezzato è quello di Moise Kean della Fiorentina, club che chiede 62 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria) per cederlo. Una soluzione potrebbe essere l’inserimento di una contropartita gradita come Francesco Camarda, ma è ben nota la fiducia del Diavolo nei confronti del giovanissimo.

Kean il preferito, ma resta in piedi un’alternativa

Le candidature di Kean sono in crescita: profilo nel pieno della carriera e ormai una sorta di garanzia in Serie A. Contemporaneamente, però, Pelegatti ricorda l’accostamento di Dusan Vlahovic. Il serbo è ancora in scadenza di contratto con la Juventus e, seppur sia ancora ai box, è molto conteso sul mercato. Non c’è ancora un club in vantaggio netto, seppure l’interesse del Milan è solido e duraturo. Pare una corsa a due tra alcuni degli attaccanti più prolifici del nostro campionato.