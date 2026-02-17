Milan, novità sul futuro di Bartesaghi e Camarda

di

Il Milan continua a pensare al futuro della sua rosa, monitorando soprattutto la situazione giovani in casa propria. E i due giovani con più potenziale nell’ambiente rossonero sono indubbiamente Davide Bartesaghi, stabilmente in gruppo e titolare con la prima squadra, e Francesco Camarda, in prestito al Lecce. Sulla situazione legata ai due prodotti del vivaio milanista è intervenuto Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, svelando dei retroscena e dei possibili scenari sul loro futuro.

Possibile ulteriore prolungamento per Bartesaghi

Il primo caso è quello che riguarda Bartesaghi, la cui situazione sembra più chiara e definita, secondo Moretto infatti, non è da escludere un ulteriore prolungamento di contratto verso fine stagione:

“Si sta parlando dell’ipotesi che Bartesaghi, che ha già prolungato il contratto da poco, possa nuovamente allungare. Non mi aspetto dei movimenti imminenti, ma è un tema che sia il Milan che l’entourage del giocatore affronteranno verso la fine della stagione; dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire che tipo di situazione sistemare.”

Un futuro per il classe 2005 che sembra sempre più in rossonero.

Bartesaghi esulta dopo una rete
Davide Bartesaghi esulta dopo una reta delle due reti al Sassuolo

Novità su Camarda: confermato il rientro a fine stagione

Più imprevedibile invece il futuro di Camarda che nonostante Moretto abbia confermato rientrerà a fine stagione dal prestito al Lecce, ancora non si può sapere che cosa

 

 

Laura Bisogno

Gestione cookie