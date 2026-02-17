Milan, novità sul futuro di Bartesaghi e Camarda

Il Milan continua a pensare al futuro della sua rosa, monitorando soprattutto la situazione giovani in casa propria. E i due giovani con più potenziale nell’ambiente rossonero sono indubbiamente Davide Bartesaghi, stabilmente in gruppo e titolare con la prima squadra, e Francesco Camarda, in prestito al Lecce. Sulla situazione legata ai due prodotti del vivaio milanista è intervenuto Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, svelando dei retroscena e dei possibili scenari sul loro futuro.

Possibile ulteriore prolungamento per Bartesaghi

Il primo caso è quello che riguarda Bartesaghi, la cui situazione sembra più chiara e definita, secondo Moretto infatti, non è da escludere un ulteriore prolungamento di contratto verso fine stagione:

“Si sta parlando dell’ipotesi che Bartesaghi, che ha già prolungato il contratto da poco, possa nuovamente allungare. Non mi aspetto dei movimenti imminenti, ma è un tema che sia il Milan che l’entourage del giocatore affronteranno verso la fine della stagione; dopo la primavera le parti dovrebbero incontrarsi per capire che tipo di situazione sistemare.”

Un futuro per il classe 2005 che sembra sempre più in rossonero.

Novità su Camarda: confermato il rientro a fine stagione

Più imprevedibile invece il futuro di Camarda che nonostante Moretto abbia confermato rientrerà a fine stagione dal prestito al Lecce, ancora non si può sapere che cosa