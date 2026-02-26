Milan, Allegri studia la mossa a sorpresa: la novità per la Cremonese

Archiviata una settimana da dimenticare per i rossoneri che hanno quasi svanito del tutto i sogni Scudetto, il Milan si prepara per la gara contro la Cremonese. Le difficoltà negli ultimi match sono arrivate soprattutto nel reparto offensivo, poco lucido e creativo. L’ultima idea di Allegri è quella di lanciare dal 1′ Fullkrug.

Milan, Fullkrug titolare?: le ultime

Massimiliano Allegri non può certamente ritenersi soddisfatto delle ultime prestazione della sua squadra, sicuramente non di un attacco sembrato sterile e con poca pericolosità. Contro i grigiorossi, difatti, potrebbe esserci una mossa a sorpresa da parte del tecnico.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la novità riguarderebbe l’impiego da titolare di Niclas Fullkrug. Allegri studia quest’ipotesi, e sembra pronto a lanciare nella mischia il tedesco nella gara di domenica contro la Cremonese di Nicola.

Cremonese-Milan, cambio modulo?

Manca ancora qualche giorno al match contro la neopromossa Cremonese, e non è ancora chiaro se l’ex allenatore della Juventus stia pensando ad un cambio modulo. Le alternative sono due: attacco a tre con Fullkrug prima punta, oppure il tedesco al posto di uno tra Leao e Pulisic che nelle ultime uscite non hanno certamente brillato.