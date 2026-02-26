Milan, rebus in attacco: chi lascerà i rossoneri in estate?

In casa Milan è già tempo di valutazioni in vista della prossima stagione. Con l’ormai sempre più probabile ritorno in Champions League, Massimiliano Allegri avrà bisogno di una rosa maggiormente attrezzata, che gli permetta di poter competere in ogni competizione. Tutti i reparti del campo sono sotto osservazione ma la lente d’ingrandimento è rivolta soprattutto sull’attacco, dove non sarebbero da escludere cessioni eccellenti.

Milan, futuro in bilico per Nkunku, Fullkrug e Gimenez

L’arrivo sfumato di Jean-Philippe Mateta a gennaio presuppone che il Milan voglia regalare a Massimiliano Allegri un nuovo numero nove. L’idea del tecnico rossonero potrebbe essere quella di puntare su un attacco a tre, con due esterni ai lati di un centravanti di livello. Anche per questo motivo, come racconta il ‘Corriere dello Sport’, punto interrogativo sul futuro di Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug (per il quale il Milan dovrà decidere se attivare o meno l’opzione di riscatto) e Santiago Gimenez.

Milan, Leao e Pulisic verso la permanenza

Chi non dovrebbe lasciare il Milan nel corso dell’estate sono invece Rafael Leao e Christian Pulisic. L’intenzione del club rossonero è quella di continuare a puntare su entrambi, anche se arrivassero offerte importanti. Molto dipenderà ovviamente anche dalla volontà dei due calciatori, ritenuti dalla dirigenza del Diavolo due punti fermi da cui partire.