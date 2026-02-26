Pulisic verso l’addio? Il Milan ha deciso: succederà in queste settimane

Dopo un avvio di stagione scoppiettante con dieci gol realizzati, Christian Pulisic è diventato un’incognita. L’americano non segna dal 28 dicembre scorso, dalla partita contro il Verona a San Siro. Nel nuovo anno ha saltato diverse gare per infortunio e il suo rendimento è drasticamente calato, tanto che nel nuovo anno è ancora a secco sia di gol che assist. Il suo attuale contratto scade nel 2027 ma il Milan ha già le idee chiarissime sul futuro dell’ex Chelsea.

Milan, nessuna intenzione di cedere Pulisic in estate

Il Milan vuole continuare a puntare su Christian Pulisic anche nelle prossime stagioni. Il club rossonero in estate potrebbe ricevere offerte interessanti da Premier League e Arabia Saudita ma il piano è chiaro: non cedere l’americano e sedersi al tavolo delle trattative per discutere del rinnovo di contratto.

Intanto, il Diavolo è pronto ad esercitare l’opzione a suo favore presente nell’accordo per prolungarlo di un altro anno, portando la scadenza all’estate del 2028.