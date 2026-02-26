Rabiot a rischio per Milan-Inter: è tutto nelle mani di Allegri

Il Milan si prepara a una settimana cruciale e Massimiliano Allegri deve già fare i conti con una situazione che potrebbe pesare tantissimo sul derby: Adrien Rabiot è diffidato, e un’ammonizione domenica a Cremona significherebbe squalifica e niente derby con l’Inter. Eppure, il tecnico non ha nessuna intenzione di lasciarlo fuori.

Rabiot in campo a Cremona: Allegri non rinuncia al francese

Adrien Rabiot è diventato indispensabile nel Milan di Allegri, e anche contro la Cremonese, dopo il ko in casa col Parma che ha lasciato il segno, il tecnico non vuole fare a meno del suo pupillo.

La Gazzetta dello Sport è netta: Rabiot giocherà, anche se diffidato. Il francese sa bene che un giallo significherebbe saltare il derby contro l’Inter del prossimo 8 marzo, ma il tecnico livornese si fida ciecamente della sua esperienza. Lasciarlo fuori significherebbe rischiare di complicare una partita delicatissima, e Allegri ha scelto di non rinunciarci: Adrien sarà regolarmente in campo a Cremona.