Milan, altro che Vlahovic: due super bomber a zero nel mirino

Nuovi obiettivi di mercato per il Milan.

In vista della prossima stagione, il Milan si sta già attivando per rafforzare la rosa, soprattutto nel reparto offensivo, per via delle difficoltà di Gimenez e l’incertezza sulla permanenza di Füllkrug. L’obiettivo è quello di alzare il livello della squadra e per farlo, la società rossonera vorrebbe portare a Milano un bomber d’esperienza. E come raccontato da Niccolò Ceccarini su TMW, il Milan starebbe monitorando Lewandowski e Gabriel Jesus, entrambi in scadenza. Occhi sempre aperti anche sulle piste Vlahovic e Kean.

Il Milan sogna Lewandowski: la situazione

Intervenuto a TMW, Niccolò Ceccariniha riportato un interessamento del Milan per Robert Lewandowski, bomber polacco del Barcellona che non sarebbe intenzionato a proseguire con il club blaugrana. Operazione difficile vista la forte concorrenza, ma c’è speranza:

“Lewandowski a fine campionato dovrebbe lasciare il Barcellona. Prenderà una decisione sul suo futuro. E se sarà addio con il club blaugrana diventerà una grandissima occasione a parametro zero. Il Milan in questo momento non è in vantaggio ma resta alla finestra in caso di apertura del giocatore. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e un club arabo.”

Lewandowski esulta durante la gara di campionato col Mallorca.

L’ipotesi Gabriel Jesus e le piste Vlahovic e Kean

Spunta inoltre un nuovo nome sul taccuino di Tare, ovvero quello di Gabriel Jesus:

“L’ultima idea invece porta a Gabriel Jesus, che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l’Arsenal nel giugno 2027. Nell’ultima sessione un piccolo sondaggio c’è stato ma niente di particolarmente approfondito. Il discorso potrebbe farsi interessante a giugno visto che la situazione è in evoluzione”

Rimane di moda il nome di Vlahovic, molto apprezzato da Allegri, ma complicato al momento per via dell’ingaggio, che secondo Ceccarini non può andare oltre i 6 milioni di euro a stagione. Rimane forte l’interesse anche per Kean, per cui c’è una clausola rescissoria di 62 milioni di euro valida dall’1 al 15 luglio.

 

