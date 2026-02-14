Milan, altro che Vlahovic: due super bomber a zero nel mirino

In vista della prossima stagione, il Milan si sta già attivando per rafforzare la rosa, soprattutto nel reparto offensivo, per via delle difficoltà di Gimenez e l’incertezza sulla permanenza di Füllkrug. L’obiettivo è quello di alzare il livello della squadra e per farlo, la società rossonera vorrebbe portare a Milano un bomber d’esperienza. E come raccontato da Niccolò Ceccarini su TMW, il Milan starebbe monitorando Lewandowski e Gabriel Jesus, entrambi in scadenza. Occhi sempre aperti anche sulle piste Vlahovic e Kean.

Il Milan sogna Lewandowski: la situazione

Intervenuto a TMW, Niccolò Ceccariniha riportato un interessamento del Milan per Robert Lewandowski, bomber polacco del Barcellona che non sarebbe intenzionato a proseguire con il club blaugrana. Operazione difficile vista la forte concorrenza, ma c’è speranza:

“Lewandowski a fine campionato dovrebbe lasciare il Barcellona. Prenderà una decisione sul suo futuro. E se sarà addio con il club blaugrana diventerà una grandissima occasione a parametro zero. Il Milan in questo momento non è in vantaggio ma resta alla finestra in caso di apertura del giocatore. Su di lui ci sono anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e un club arabo.”

L’ipotesi Gabriel Jesus e le piste Vlahovic e Kean

Spunta inoltre un nuovo nome sul taccuino di Tare, ovvero quello di Gabriel Jesus:

“L’ultima idea invece porta a Gabriel Jesus, che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l’Arsenal nel giugno 2027. Nell’ultima sessione un piccolo sondaggio c’è stato ma niente di particolarmente approfondito. Il discorso potrebbe farsi interessante a giugno visto che la situazione è in evoluzione”

Rimane di moda il nome di Vlahovic, molto apprezzato da Allegri, ma complicato al momento per via dell’ingaggio, che secondo Ceccarini non può andare oltre i 6 milioni di euro a stagione. Rimane forte l’interesse anche per Kean, per cui c’è una clausola rescissoria di 62 milioni di euro valida dall’1 al 15 luglio.