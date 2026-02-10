Vlahovic-Milan, ipotesi ancora viva? Romano svela importanti aggiornamenti

La trattativa tra Dusan Vlahovic e il Milan è tutt’altro che archiviata. Nonostante il nome del centravanti serbo sembri essere legato a molteplici club, tra cui il Barcellona e il Bayern Monaco, la possibilità di un suo approdo in rossonero resta una pista aperta. Fabrizio Romano, uno dei massimi esperti di mercato, ha offerto aggiornamenti cruciali, lasciando intendere che le valutazioni su Vlahovic da parte del Milan sono tutt’altro che concluse. Con il suo contratto in scadenza con la Juventus e il rinnovo ancora incerto, l’attaccante serbo potrebbe diventare un’opportunità di mercato da cogliere al volo.

Vlahovic, ancora in attesa di una firma definitiva

Dusan Vlahovic non ha ancora firmato con nessun club. Come affermato da Fabrizio Romano, il suo futuro resta incerto e “ha tante possibilità” davanti a sé.

“Non ha firmato o accordato nulla con nessuno, almeno da quello che mi risulta”

La sua situazione contrattuale con la Juventus, infatti, è ancora in stand-by, senza una decisione definitiva sul rinnovo.

Il futuro del giocatore serbo dipenderà, quindi, anche dalle mosse di altre big europee. Oltre al Milan, infatti, Vlahovic ha attirato l’interesse di altri club di alto livello. Il Barcellona e il Bayern Monaco sono stati tra quelli che si sono mossi per il centravanti, anche se nessuna offerta concreta è ancora arrivata. Il Barcellona, in particolare, è condizionato dalla situazione legata a Robert Lewandowski, mentre il Bayern ha fatto solo “chiamate esplorative” intorno a ottobre e novembre, senza però formalizzare alcuna proposta.

Milan, un’opportunità da tenere d’occhio

Per quanto riguarda il Milan, il nome di Vlahovic resta sempre nella lista delle valutazioni, come ha confermato lo stesso Romano.

“Vlahovic è un nome che va sempre mantenuto nelle valutazioni del Milan”

La trattativa, quindi, non è da considerarsi chiusa. Tuttavia, per capire se il Milan sarà davvero un’opzione concreta per l’estate, servirà attendere l’evoluzione della situazione legata al rinnovo con la Juventus e alle dinamiche di mercato che coinvolgeranno anche altri top club europei.

In caso di mancato rinnovo con i bianconeri, Vlahovic rappresenterebbe un’opportunità di mercato da valutare con attenzione, soprattutto considerando che l’attaccante è sempre stato un obiettivo gradito dalla dirigenza rossonera.