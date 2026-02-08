Non solo Vlahovic: il Milan pensa ad un altro bianconero in scadenza

Non c’è solo Dusan Vlahovic nei pensieri del Milan per l’estate. Il serbo andrà in scadenza di contratto, ma non è l’unico calciatore bianconero a cui scadrà il contratto. Weston McKennie è finito al centro delle attenzioni di mercato del Milan in vista della prossima estate. Il centrocampista statunitense rappresenta un’opportunità a costo zero che stuzzica diversi club, tra cui i rossoneri. La dirigenza del Diavolo sta monitorando con attenzione la situazione.

Milan su McKennie, occasione a parametro zero: il colpo dalla Juve è possibile?

Dopo aver ufficializzato il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz, la Juventus ha messo tra le priorità il rinnovo di Weston McKennie. Nonostante le voci di addio circolate negli ultimi mesi, l’americano si è confermato una pedina preziosa nelle rotazioni di Luciano Spalletti.

Per questo motivo, alla Continassa sono in corso dialoghi serrati con l’entourage del giocatore per trovare un’intesa ed evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Il Milan, secondo quanto riportato da Il Giornale, resta alla finestra pronto ad affondare il colpo, ma non è l’unico club interessato.

Juve, McKennie il più ambito: anche Inter e Roma alla finestra

Sempre secondo quanto riportato da Il Giornale, anche Inter, Roma e Marsiglia seguono con attenzione l’evolversi della trattativa tra Juventus e Weston McKennie.

La concorrenza rende la situazione più delicata e sta spingendo la Vecchia Signora ad accelerare per chiudere la questione quanto prima. Dopo i rumors per il possibile approdo di Dusan Vlahovic in rossonero, ecco una nuova voce pronta ad infiammare i prossimi mesi.