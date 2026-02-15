Milan, arrivano brutte notizie! Stagione finita per un giocatore di proprietà rossonera

Per il Milan non arrivano buone notizie dalla Serie B. Nel corso di questo fine settimana infatti è arrivato il resoconto sull’infortunio di Alphadjo Cissé. Il centrocampista classe 2006, acquistato dal Verona nell’ultimo giorno di mercato invernale per poi essere girato direttamente in prestito al Catanzaro in Serie B, si è infortunato la settimana scorsa nel match contro la Reggiana. Inizialmente si ipotizzava un rientro per aprile ma negli ultimi giorni ci sono stati degli aggiornamenti importanti.

Operazione e stagione finita

Cissé, nella gara contro la Reggiana, ha rimediato una lesione di secondo grado che quindi lo avrebbe tenuto fuori circa un mese e mezzo. Il problema però è risultato più serio del previsto e la società giallorossa ha quindi optato per l’operazione chirurgica.

Questo porterà il giovane ivoriano a fermarsi fino a fine stagione.

Futuro in rossonero?

Da inizio stagione Cissé ha collezionato 22 presenze con il Catanzaro, condite da 6 gol e un assist. Delle buone prestazioni considerando che compirà 20 anni a ottobre. Questo infortunio però lo terrà lontano dal campo per quasi metà stagione, è possibile quindi che il Milan decida di mandarlo ancora in prestito per il prossimo anno.