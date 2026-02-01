Milan, che tegola per Allegri: il titolarissimo salta il Bologna

Il Milan nel pensare agli ultimi giorni di calciomercato, si prepara anche per il big match contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Gara fondamentale per rimanere sulla scia dell’Inter, e per prendere altri punti vitale per la corsa alla qualificazione in Champions League. Intanto, sono da segnalare le condizioni del big: Alexis Saelemaekers costretto al forfait.

Milan, infortunio per Saelemaekers: le ultime

Ore bollenti in casa Milan, con il rinnovo di Mike Magnan messo in cassaforte, i rossoneri accelerano per arrivare ad un nuovo difensore da regalare a Massimiliano Allegri. Sullo sfondo resta bloccata la trattativa che porta a Mateta del Crystal Palace, ma l’allenatore ex Juventus deve fare i conti con una brutta tegola.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga, è uscito all’intervallo nella scorsa gara di campionato per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sinistro.

Il titolarissimo di Allegri, prosegue il noto quotidiano, non ha recuperato dal problema e salterà la gara del Dall’Ara contro il Bologna. Saelemaekers, dunque, non ci sarà nella sfida contro la sua ex squadra: tegola molto pesante per il Milan che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori.