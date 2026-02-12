Milan, Chukwueze può diventare un rimpianto? Ecco le cifre del possibile riscatto

Il rendimento di Samuel Chukwueze e la situazione di altri giocatori in prestito, stanno aprendo scenari interessanti in casa Milan. Tra possibili riscatti e obblighi già scattati, il club intravede un incasso potenzialmente rilevante utilizzabile nella finestra del mercato estivo, in vista della prossima stagione.

Chukwueze e gli altri prestiti: possibile tesoretto dalla Premier

L’esterno nigeriano sta vivendo un periodo positivo: tre gol, quattro assist e una continuità ritrovata dopo acciacchi ad inizio stagione e coppa d’Africa. Secondo quanto riportato da ‘Gazzetta dello Sport’, Il Fulham, dove ormai è considerato un titolare, valuta seriamente il riscatto fissato attorno ai 24 milioni. Cifra che rappresenterebbe un’operazione molto favorevole per il Milan di Allegri.

Parallelamente, altri prestiti in Premier League, stanno generando entrate certe: l’obbligo di riscatto di Alex Jimenez, l’operazione vale circa 10 milioni per i rossoneri, metà dei 20 pattuiti, poiché il Real Madrid mantiene il 50% sulla futura rivendita del terzino ex Milan. Un quadro economico che offre margini utili per programmare il mercato estivo con maggiore serenità.