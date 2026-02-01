Milan, ci siamo! Il calciatore pronto a fare le visite mediche

L’affare sta per andare in porto, il Milan sta per poter avere il suo nuovo acquisto, il suo nuovo centravanti. Jean-Philippe Mateta sta per diventare un nuovo calciatore del Milan, già in questa sessione di calciomercato. L’acquisto di Strand Larsen è stato decisivo, e il francese adesso è pronto a fare le visite mediche con i rossoneri.

Mateta-Milan, ci siamo! Dall’Inghilterra: “Pronto a fare le visite”

Secondo quanto riportato da The Athletic, Jean-Philippe Mateta sarà un nuovo calciatore del Milan per circa 35 milioni di euro. L’attaccante francese svolgerà nelle prossime ore le visite mediche per il club rossonero, per poi far partire tutto l’iter che porterà alla firma del contratto.

Solo questioni di ore, non più un se ma un quando, prima che il calciatore francese possa diventare un nuovo calciatore rossonero.