Milan-Como, Allegri: “Qui si decide la stagione!”, poi l’annuncio sulla decisione per Saelemaekers

Vigilia in casa rossonera verso la sfida con il Como, valevole per il recupero della 24esima giornata in programma domani sera alle 20:45. Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, riferendo delle condizioni di Saelemaekers, Pulisic, del ‘caso VAR’ e non solo.

Le condizioni di Saelemaekers e Pulisic, l’importanza del match e…

Alla domanda sull’importanza della partita, Allegri gira un pò intorno ammettendo però la delicatezza del momento:

“E’ importante perché siamo agli ultimi tre mesi di stagione: è qui che si decide la stagione. Non abbiamo più margine di errore, e se c’è è poco. Il Como è ancora in lotta Champions e sarà dura.”

Le condizioni degli infortunati, da Leao a Pulisic passando per Saelemaekers:

“A parte Rabiot che è squalificato gli altri stanno abbastanza bene. Saelemaekers è a disposizione, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà. Gimenez lo avremo al più presto con la squadra. Rafa sta bene, ha fatto un buon allenamento anche ieri, ha avuto una stagione con problematiche fisiche ma farà un finale buono così come Pulisic”.

Alla domanda su quello che è successo tra Inter e Juve e sul ruolo del Var, Max risponde così: