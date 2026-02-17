Milan: il gesto di Saelemaekers diventa virale e scalda il cuore di tutti!

Il periodo difficile del giovane Kean, diciassettenne sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, sembra non giungere al termine. Soprattutto dopo una giornata difficile dal punto di vista clinico, come documentato da Ivan Zazzaroni. La giornata di ieri è però stata allietata dall’esterno destro del Milan Alexis Saelemaekers, che ha trascorso con il ragazzo due ore provando a dare un momento di spensieratezza.

L’incontro

Il racconto di Zazzaroni parla dell’ennesima “giornata nera” di Kean, come documentato dal padre, che ha avuto però come svolta l’arrivo in stanza di Saelemaekers. Il gesto ha acceso un sorriso sul volto del ragazzo, riportando leggerezza e un abbozzo di normalità, che ormai Kean non vive da tanti, troppi giorni.

Non si è trattato di una semplice visita di cortesia, ma di un tempo donato con cuore e sincerità dal belga, che si è soffermato a chiacchierare anche con gli altri 5 ragazzi ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano sempre per lo stesso tragico incidente, dimostrando che anche un piccolo gesto, per dei ragazzi in difficoltà, possa simboleggiare più di quanto si possa immaginare.

Il rientro di Alexis

Oltre che sul fronte sociale, Saelemaekers si sta concentrando anche sul ritorno in campo con il Milan: il belga, infatti, è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori contro Bologna e Pisa, ed è pronto a tornare in panchina contro il Como mercoledì, con l’obiettivo di riacquisire minutaggio in vista del derby dell’8 marzo contro l’Inter.

L’importanza del giocatore belga nello scacchiere di Allegri è a dir poco fondamentale, visto l’apporto, oltre che in zona gol e in zona assist, anche nella fase di costruzione e difensiva del Milan, e il ritorno del belga sarà una delle tappe più importanti nella corsa scudetto per i rossoneri.