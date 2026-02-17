Milan, l’ultima novità spiazza tutti: succederà al Derby, è già deciso

Un successo contro il Pisa sofferto, ma che ancora una volta ha fatto uscire il cuore di rossonero, desideroso di non mollare la vetta della classifica a meno di tre settimane dallo scontro diretto nel derby. Una sfida che però assume ancora di più valore per la ciurma di Allegri, visto che a San Siro, il weekend del 7/8 marzo, dovrebbe essere presente anche Gerry Cardinale.

Cardinale torna a San Siro: possibile presenza nel derby

Il fondatore di RedBird già nella giornata di ieri era apparso a Milanello per dare la carica alla squadra in vista del delicato finale di stagione rossonero. Un vero tour de force per non perdere le chance di mettere le mani sullo Scudetto, che vorrebbe dire seconda stella.

E Cardinale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha voluto mostrare il suo appoggio ad Allegri e i suoi uomini, facendo la seconda visita di quest’inizio di anno dopo quella del 21 gennaio. Ma non solo e infatti, dopo aver presenziato all’Assemblea di Lega per la prima volta, ora è pronto a tornare anche a San Siro per il derby contro l’Inter in programma il weekend del 7/8 marzo, a sancire tutto il suo sostengo per i colori rossoneri.

Una visita di spessore: la prima dopo il rifinanziamento

Un’apparizione che non solo è servita per dare carica alla sua squadra, ma anche per riportare aria fresca in casa Milan. Infatti, la visita a Milanello di ieri è la prima dopo che, con il supporto di Comvest Credit Partners, l’imprenditore americano ha portato a termine il rifinanziamento che ancora lo teneva legato al fondo Elliot, il quale è uscito di scena alla fine di gennaio. Ora è tempo di pensare solo al futuro e al proseguo di una stagione che può diventare storica.