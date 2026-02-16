Rivelazione a sorpresa su Gimenez: le parole in diretta spiazzano il Milan

Il nome di Santi Gimenez torna sotto le luci dei riflettori in casa rossonera. Durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’, su ‘Televomero’, Franco Ordine ha lanciato una rivelazione che riguarda l’attaccante del Milan. Il tema è chiaro, la permanenza del giocatore non sarebbe stata una scelta tecnica precisa, ma la conseguenza di un mercato decisamente fermo per lui.

Il retroscena su Gimenez

Nel suo intervento, Franco Ordine è stato diretto. Il giornalista ha parlato del mercato del Milan e della posizione di Santi Gimenez, offrendo una lettura che ha spiazzato:

“Si è infortunato subito. Non è che il Milan non voleva cedere Gimenez, semplicemente non lo voleva nessuno”.

Una dichiarazione diretta, che cambia completamente prospettiva in casa rossonera.

Secondo Ordine, il club rossonero non avrebbe trattenuto l’attaccante per scelta strategica, ma perché non sarebbero arrivate offerte concrete.

Il momento di Gimenez e le scelte del Milan

Gimenez è perciò finito di nuovo al centro delle discussioni per rendimento e prospettive future. Il Milan dovrà decidere come comportarsi con l’attaccante nel progetto tecnico.

Le dinamiche di mercato sono spesso legate alle occasioni e alle richieste. E, in questo caso, il quadro descritto da Ordine suggerisce un interesse limitato per il messicano.