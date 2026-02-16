Nuovo stadio Milan, Scaroni spiega tutto: ecco cosa succederà a San Siro

Il tema del nuovo stadio torna al centro del mondo rossonero. A margine dell’evento ‘Your Next Milano’, Paolo Scaroni ha parlato del progetto legato a San Siro e al futuro dell’intera area. Il presidente del Milan ha ribadito la linea del club, spiegando motivazioni economiche e visione strategica: di seguito le sue dichiarazioni.

“Lo facciamo per i tifosi e per le nostre casse”

Durante l’evento ‘Your Next Milano’, Paolo Scaroni ha affrontato senza giri di parole il nodo stadio. Il presidente dell’AC Milan ha spiegato quale sia la base del progetto che riguarda San Siro e l’area circostante.

“Il nuovo stadio lo facciamo per i tifosi e anche per le nostre casse: siamo partiti da questo concetto”.

Una frase che chiarisce la doppia dimensione dell’operazione. Da una parte l’esperienza per i sostenitori rossoneri, dall’altra la sostenibilità economica del club.

In un calcio che cambia, il tema degli impianti resta centrale. Le grandi società europee hanno già strutture moderne e multifunzionali. Il Milan (insieme all’Inter) vuole allinearsi a quel modello per restare competitivo in Serie A e nelle competizioni internazionali.

San Siro e il futuro della città di Milano

Scaroni ha poi allargato il discorso alla trasformazione urbana. Il progetto non riguarda solo lo stadio, ma un’intera zona della città. Un intervento che coinvolge anche il Comune di Milano e che incide su uno dei simboli storici del calcio italiano.

“La zona di San Siro diventerà abitata tutto l’anno e renderà la città ancora più attrattiva nel mondo”.

L’obiettivo è perciò anche quello di creare un polo capace di generare valore stabile per Milano, non limitato solamente alle gare del Milan o dell’Inter.