Milan – Como, che beffa per Fabregas: assenza pesantissima

Il Como di Cesc Fabregas inciampa pesantemente alla vigilia del big match contro il Milan. La sconfitta per 1-2 contro la Fiorentina, però, rammarica il tecnico anche per un’assenza pesantissima per la sfida di mercoledì: Morata salterà la gara a causa di un’espulsone.

Il Como perde Morata: il grande ex assente a San Siro

Il Como perde i tre punti, ma non solo: contro la Fiorentina è arrivato anche il rosso per Alvaro Morata, che salterà la partita di mercoledì a San Siro. L’attaccante spagnolo, già nervoso per tutta la partita, ha perso la testa nel finale, beccandosi la seconda ammonizione e lasciando i compagni in dieci.

I lariani saranno costretti a rinunciare al grande ex della gara, e senza il suo bomber di riferimento Fabregas dovrà inventarsi qualcosa: un’altra sconfitta nel recupero della ventiquattresima giornata sarebbe troppo pesante da digerire in ottica Europa.

Anche Rabiot out: due assenze pesanti per Fabregas e Allegri

Non solo Morata salterà la delicatissima sfida di mercoledì: il Milan, reduce dalla vittoria di misura a Pisa, ha già perso Rabiot a causa del rosso rimediato nella gara di ieri. A San Siro si preannuncia una gara tesissima: nonostante le assenze, entrambi i club cercheranno di strappare i tre punti, fondamentali per i rispettivi obiettivi.

E l’attesa è appena iniziata: dopo lo striscione esposto sugli spalti dai tifosi lariani, mister Allegri avrà tutti gli stimoli necessari per conquistare un’altra vittoria. E chissà che le assenze, da una parte o dall’altra, peseranno sull’andamento del match.