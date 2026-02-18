Milan-Como, la decisione su Saelemaekers: ecco cosa filtra da Milanello

Arrivano ottime notizie in casa Milan, con Alexis Saelemaekers pronto a rientrare. L’esterno belga sembra aver smaltito l’infortunio all’adduttore e sarà convocato per la gara di questa sera contro il Como di Cesc Fabregas. Attenzione, però, alle scelte di Massimiliano Allegri: potrebbe partite dalla panchina?

Milan-Como, Athekame scalpita: le ultime

Dopo aver saltato le gare contro Bologna prima e Pisa poi per un problema all’adduttore, Alexis Saelemaekers è pronto a riprendersi la convocazione per la gara di San Siro contro il Como. L’esterno belga è guarito e ci sarà per la partita di questa sera.

Massimiliano Allegri, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, potrebbe decidere di lasciarlo in panchina almeno inizialmente. Il tecnico rossonero dovrebbe partire con Zachary Athekame sulla destra: ha fatto molto bene nelle ultime uscite, collezionando anche un assist per Loftus-Cheek nell’ultima gara.