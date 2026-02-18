Milan-Como, Leao parte dal 1’? L’indiscrezione sulla decisione di Allegri

Tutto pronto per il recupero della 24esima giornata di Serie A 2025/2026 tra Milan e Como. I rossoneri di Massimiliano Allegri sono pronti per quella che sarà una gara fondamentale in chiave qualificazione Champions League, e anche per quanto riguarda la corsa Scudetto. Il tecnico rossonero, intanto, sembra pronto a ritrovare Rafael Leao dal 1′: le sue scelte.

Milan-Como, Leao scalpita: le ultime

Andata vinta per 1-3 dai rossoneri grazie ad uno straripante Adrien Rabiot, che stasera mancherà per squalifica. Il Milan questa sera proverà nuovamente a mettere sotto la squadra guidata da Cesc Fabregas, che nonostante la sconfitta contro la Fiorentina è una delle squadre più informa del campionato.

Stando a quanto riportato da l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è pronto per schierare Rafel Leao al centro del suo attacco a due, in coppia con Loftus-Cheek. Il portoghese sembra star meglio, ed è pronto per riprendersi la sua maglia da titolare contro il Como.

Milan, le scelte di Allegri

Un mese dopo, i rossoneri tornano in quel di San Siro. Terza gara in questo 2026 per il Milan: i tifosi sono pronti a spingere i propri beniamini verso la vittoria che ridurrebbe la distanza dall’Inter, sarebbero 5 le lunghezze dai nerazzurri. Intanto ecco le scelte di Massimiliano Allegri:

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao