Milan-Como, problemi per il titolare: Allegri costretto a cambiare!

Non una buona notizia quella che giunge nell’ultim’ora per quanto riguarda il Milan. I rossoneri infatti, per il recupero di stasera contro il Como, dovranno fare a meno di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese ha avuto qualche problema nelle ultimissime ore, e sarà costretto a rinunciare alla titolarità. Dal 1′ ci saranno Christopher Nkunku e Rafa Leao.

Milan-Como, spazio a Nkunku e Leao davanti al posto dell’acciaccato Loftus

Come riportato da Sky Sport, non sarà Ruben Loftus-Cheek il titolare in attacco dietro a Nkunku. Il reparto offensivo visto contro il Pisa non sarà riproposto contro il Como, a causa dei problemi fisici dell’inglese. Problemi che lo costringeranno a non poter dunque partire dal 1′.

Al suo posto, con Nkunku, ci sarà Rafa Leao. Il portoghese, alle prese da tempo con la pubalgia, deve essere gestito, ma appare pronto per poter affrontare questa sfida da titolare, accanto all’attaccante francese. Nkunku-Leao sarà dunque la coppia d’attacco di Massimiliano Allegri per la sfida di stasera, ore 20:45, tra Milan e Como.