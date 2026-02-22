Milan, contro il Parma può arrivare il record: non accade da 30 anni

Tra poche ore i rossoneri ospiteranno il Parma a San Siro. L’obiettivo principale della banda di Allegri è di uscire dal campo con i tre punti, per non perdere di vista i cugini dell’Inter. Una vittoria che potrebbe dire anche record.
Il Milan punta il record: l’ultima volta nella stagione 91/92
Nella mente dei calciatori rossoneri c’è solo un successo da trovare contro i crociati, per non spegnere definitivamente il sogno Scudetto. I record sono un di più, ma a volte restano impressi nella storia, soprattutto quando si tratta di non perdere.
Infatti, questo Milan qualora oggi non dovesse perdere contro il Parma, otterrebbe il 25esimo risultato utile consecutivo senza sconfitta, portandosi al secondo posto di questa particolare classifica alle spalle solo del Milan stagione 1991/1992, che concluse il campionato senza mai perdere, con 34 risultati utili su 35.
I rossoneri inseguono Inter e record: Allegri sceglie i migliori
E per entrare nella storia, bisogna affidarsi alla miglior formazione possibile. Allegri per questo potrebbe rilanciare in attacco la coppia “titolare” formata da Leao-Pulisic. Nei cinque di centrocampo dovrebbe rivedersi dal primo minuto Saelemaekers, mentre a difesa Bartesaghi potrebbe arretrare come braccetto di sinistra, sostituendo l’infortunato Pavlovic.