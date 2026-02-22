Milan-Parma, finalmente è arrivato il loro momento: non accadeva da un mese

Il Milan si prepara a una domenica decisiva a San Siro: contro il Parma i rossoneri hanno l’occasione di tenere viva la corsa Scudetto e blindare un posto in Champions. Ottime notizie per Allegri, che recupera Leao e Pulisic dal primo minuto, una coppia che in questa stagione ha condiviso il campo per appena 315 minuti a causa di infortuni a ripetizione.

Riecco Leao e Pulisic: solo 315 minuti e tre partite insieme

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Leao e Pulisic hanno iniziato da titolari insieme solo tre volte in Serie A. La prima è stata nel derby, poi con il Genoa a inizio gennaio, dove Rafa ha salvato il risultato in pieno recupero, e infine la gara contro il Lecce un mese fa. Totale: 315 minuti.

Allegri, in conferenza, ha sottolineato come entrambi stiano migliorando, con Pulisic in particolare ripresa. E nel match delle 18, il ritorno dei due dovrà essere uno dei fattori per conquistare tre punti fondamentali per il cammino rossonero.

Media gol da top players: i numeri di Rafa e Christian

Allegri non li ha quasi mai avuti entrambi al top della condizione, ma i numeri sono comunque dalla loro: Leao ha segnato 8 gol in 1174 minuti, media di uno ogni 146 minuti. Pulisic ha fatto ancora meglio: 8 reti in 901 minuti, uno ogni 112.

Con il Milan obbligato a rispondere all’Inter per non mollare la corsa Scudetto e consolidare la zona Champions, servirà il contributo delle due stelle dell’attacco rossonero. Leao, sempre più concreto anche da falso 9, e Pulisic, decisivo da inizio stagione, non possono deludere mister Allegri in questo momento delicato della stagione. E se riusciranno a giocare insieme con continuità da qui in poi, il Milan può davvero ambire in alto.