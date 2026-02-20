Verso Milan – Inter, infortunio Lautaro: cosa filtra per il derby

L’andata dei play-off di Champions League per l’Inter non è stata benevola sotto più punti di vista. Contro il Bodo Glimt, i nerazzurri non hanno disputato una partita di alto livello, uscendo sconfitti dall’ostico Aspmyra Stadion. Il risultato negativo non è però l’unica cattiva notizia per Cristian Chivu: l’allenatore rumeno dovrà infatti rinunciare a Lautaro Martinez per le prossime partite, a causa di un problema fisico che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo.

Infortunio Lautaro, l’esito degli esami: risentimento muscolare al soleo

C’era attesa in casa Inter per conoscere le condizioni di Lautaro Martinez. L’argentino questa mattina è stato sottoposto agli esami diagnostici di rito che hanno evidenziato la presenza di un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Un infortunio meno grave del previsto ma che costringerà il numero dieci nerazzurro a rimanere ai box per qualche settimana.

Lautaro Martinez in campo contro il Milan? Le sensazioni in vista del derby

Lautaro Martinez potrebbe non essere a disposizione per il derby contro il Milan della ventottesima giornata. Secondo quanto raccontato da ‘SkySport’, infatti, per l’attaccante argentino si ipotizza al momento uno stop di almeno un mese. Le sue condizioni verranno però rivalutate nel corso della prossima settimana, in modo da capire con maggiore certezza i tempi di recupero.