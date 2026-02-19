Milan, contro le big c’è un dato che ha spiazzato tutti: Allegri sorride…

Il Milan continua a distinguersi per solidità e continuità negli scontri diretti con le squadre della parte alta della classifica. I rossoneri sono infatti la squadra che ha raccolto più punti contro le big in Serie A. Un importante dato che non solo impressiona, ma che spiega parte del percorso della squadra di Allegri.

Milan, rendimento da grande squadra

Secondo i dati Opta, il Milan è la squadra che ha raccolto più punti negli scontri diretti in questa Serie A, totalizzando ben 26 punti contro le formazioni occupanti posti in parte alta della classifica, più di chiunque altro. Ancora più significativo è che il Milan sia l’unica squadra a non aver mai perso questi confronti con 7 vittorie e 5 pareggi.

Una costanza che conferma la capacità della squadra di esaltarsi quando il livello dell’avversario si alza, e che offre al campionato un segnale forte in vista dei prossimi scontri diretti, con i rossoneri protagonisti.

Un indicatore importante per il finale di stagione

Questo dato non è solo statistica, ma un indicatore di maturità raggiunta dal gruppo. La squadra di Allegri ha dimostrato di saper gestire la pressione e di avere un’identità nei momenti che contano, specialmente con la presenza di giocatori con esperienza e mentalità internazionale.

La capacità di non perdere mai contro le big offre fiducia e consapevolezza nella volata finale della stagione. Resti ora da capire se la squadra, in questa fase delicata, saprà mantenere questa lucidità anche con avversari meno blasonati, dove spesso si decidono i campionati.