Milan, date e orari fino alla 30esima giornata: ecco quando ci sarà il derby!

In giornata, la Lega Serie A ha annunciato gli orari della 28esima alla 30esima giornata di campionato. Tra queste, spicca ovviamente l’attesissimo Derby della Madonnina fra Milan e Inter: ecco quando e a che ore si giocherà.

Milan, data e orari ufficiali fino alla 30esima

Confermati in giornata tutti gli orari dal 28esimo al 30esimo turno di Serie A, che vedrà il Milan impegnato contro Inter, Lazio e Torino. La notizia più importante riguarda il derby di Milano, che si disputerà domenica 8 marzo alle ore 20:45. Proprio come all’andata dunque, Milano si fermerà di domenica sera per assistere a una delle gare più attese dell’anno.

Ecco date e orari delle gare fino alla 30esima giornata: