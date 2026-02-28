Milan, dubbi in attacco per Allegri: la probabile formazione

Il Milan si avvicina alla sfida contro la Cremonese, in programma domani allo Zini, con diversi dubbi nel reparto offensivo. Massimiliano Allegri ha ammesso un’alta concorrenza in avanti, complice la buona forma di tutti e quattro gli attaccanti rossoneri.

Milan, ballottaggi davanti e novità negli altri reparti

Allegri oggi in conferenza, ha ribadito che Leao e Fullkrug sono i due riferimenti avanzati del Milan, ma non è ancora definito chi partirà dal primo minuto, considerate le buone condizioni anche di Pulisic e Nkunku.

Come riporta Sky Sport, a centrocampo chance per Youssouf Fofana al posto di Ricci dal 1′, affiancato da Luka Modric e Adrien Rabiot. Sulle corsie laterali verso la conferma Saelemaekers e Bartesaghi, mentre in difesa rientra Pavlovic al posto dell’acciaccato Gabbia, con De Winter e Tomori a completare il terzetto. Tra i pali c’è Maignan.