Milan – Goretzka, affare ancora possibile? C’è una speranza!

Si riaccende la pista Leon Goretzka per il Milan. Dopo un primo interesse da parte dei rossoneri per il centrocampista tedesco durante il mercato invernale si ritorna a parlare di un suo possibile arrivo a Milano, stavolta in estate. Goretzka non è solamente sul taccuino del Milan però, infatti la fattibilità dell’operazione dipende anche da un’altra variabile.
Milan-Goretzka, c’è di mezzo l’Atletico Madrid
Sul calciatore del Bayern Monaco c’è anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone che però, stando a quanto riportato da Nico Schira su YouTube, sarebbe più intenzionato a puntare su Ederson dell’Atalanta.
Allegri ha fatto sapere di gradire molto la mezz’ala tedesca che può aggiungere molto alla squadra grazie alla sua esperienza. La dirigenza del Milan, dunque, farà un tentativo per far arrivare Goretzka sui navigli.