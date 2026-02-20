Salvini netto su Milan – Inter: “Vi dico chi vincerà…”, poi l’attacco alla Serie A!

di
Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri

Una sfida che potrà essere già decisiva per le sorti di questo campionato. Il derby dell’8 marzo tra Milan ed Inter avrà infatti il sapore di scudetto, con i nerazzurri che potrebbero dare la spallata decisiva ai cugini. A poche settimane dal match di San Siro, Matteo Salvini ha voluto fare il suo pronostico.

Verso il derby, Salvini scaramantico: “Vincerà l’Inter”

Matteo Salvini ha parlato ai microfoni di ‘QSVS’. Al vicepresidente del Consiglio dei ministri è stato chiesto un pronostico del derby tra Milan ed Inter che, come spesso è capitato, non ha avuto dubbi sulla squadra che vincerà la sfida di San Siro:

L’Inter vincerà il Derby dell’8 marzo” – ha affermato Salvini.

Salvini ha poi parlato della Nazionale italiana in vista dei play-off che dovrà affrontare a fine marzo, dichiarandosi fiducioso per la qualificazione ai Mondiali ma voglioso di vedere un numero maggiore di calciatori italiani:

Gattuso porterà l’Italia al Mondiale, ma va ridotto il numero dei calciatori stranieri in Serie A, B e Lega Pro e nei settori giovanili“.

Laura Bisogno

