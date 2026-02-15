Milan, il calciatore ripaga la fiducia di Allegri e ora si discute per il rinnovo

Il Milan vince ancora, e lo fa anche grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese è andato a segno sbloccando sia la sfida contro il Bologna sia la sfida contro il Pisa. I due gol consecutivi hanno probabilmente aumentato l’intensità dei discorsi riguardo il prolungamento del contratto del calciatore.

Loftus-Cheek ripaga la fiducia di Allegri e del Milan: trattative per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Ruben Loftus-Cheek e il Milan sono in dialogo per il rinnovo. Il centrocampista inglese ha il contratto in scadenza a giugno 2027, ma da tempo sono partite le trattative per il prolungamento.

I gol e le ottime prestazioni, oltre il grande spazio concesso da Massimiliano Allegri, stanno forse rafforzando questi colloqui tra le parti, cercando di arrivare a una fumata bianca nel più breve tempo possibile. Già cercato da Lazio e Aston Villa nel mese scorso, i rossoneri hanno rispedito al mittente tutte gli interessamenti.

I rossoneri e Massimiliano Allegri vogliono tenere il centrocampista inglese, che sta diventando sempre più un punto cardine dello scacchiere del tecnico.