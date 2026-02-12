Milan, il dato è netto: Allegri può sorridere in vista del Pisa

Il Milan si prepara alla sfida contro il Pisa forte di un dato storico: I rossoneri sono rimasti imbattuti in tutte le 13 sfide di Serie A contro i toscani. Secondo Opta, il Pisa è l’avversaria contro cui il Milan vanta il maggior numero di precedenti senza mai perdere nella competizione.
Un trend che fa felice il Diavolo
Questi numeri rappresentano un segnale positivo per Massimiliano Allegri alla vigilia del prossimo impegno di campionato. La continuità storica contro il Pisa può dare fiducia al tecnico e alla squadra, che punta ad insidiare l’Inter in classifica.
Forte dei dati statistici e del periodo di forma recente, il Milan può affrontare il Pisa con fiducia e speranza di poter approfittare di un possibile passo falso dell’Inter impegnata sabato nel Derby d’ Italia.