Milan, il dato è netto: non accadeva da sei mesi

Per la seconda volta in stagione, il Milan ha perso. Si tratta, però, di un evento quasi storico per l’andazzo del 2025/26: la prima sconfitta, infatti, risaliva al debutto ad agosto contro la Cremonese. Per 25 match consecutivi, poi, è arrivata una striscia di risultati utili in campionato che sembrava interminabile. Eppure, oggi il Parma può vantarsi di aver battuto una rosa quasi invincibile.
Interrotta la striscia di risultati utili del Milan
Con la sconfitta rimediata quest’oggi contro il Parma, termina una cavalcata quasi storica per il Milan. Probabilmente la stagione si concluderà senza alcun titolo aggiunto in bacheca ma, ad ogni modo, la prima annata dell’Allegri-bis risulta memorabile per la continuità dimostrata. Infatti, i risultati parlano chiaro: 25 match consecutivi senza sconfitte. Streak che si è conclusa, però, quest’oggi con la sconfitta contro i ducali. Un ciclo chiuso, iniziato alla seconda giornata di campionato successivamente al debutto fallimentare contro la Cremonese.