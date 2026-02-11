Milan, il difensore può arrivare dalla Bundesliga: i rossoneri pensano al futuro

Tra pochi giorni si ritorna a parlare di calcio giocato, anche se è tempo di fare una parentesi sul futuro rossonero, con la dirigenza già a lavoro per rafforzare la rosa della prossima stagione. La società si sta muovendo per garantire ad Allegri un difensore giovane, ma già pronto per il salto in una grande squadra. Stiamo parlando di Kacper Potulski, centrale di proprietà del Mainz.

Il Milan mette nel mirino il polacco per il futuro

La difesa è sicuramente un tema caldo in casa Milan. Anche durante la finestra del mercato di riparazione sono state le voci di un possibile rinforzo per la retroguardia di Allegri. Alla fine non ci sono stati acquisti, ma per giugno già qualcosa si sta muovendo.

I nomi sul taccuino del ds Tare sono tanti. Tra questi, come riportato da Sky Sport De, ora c’è anche quello di Potulski, giovanissima promessa del Mainz. Il polacco si sta mettendo in mostra in Germania, con 7 presenze e un gol all’attivo. Il contratto scade nel 2028, ma in estate potrebbe seriamente cambiare aria, vista la tanta concorrenza per lui.

I rossoneri osservano, ma non solo gli unici

Il Milan c’è, eppure non è l’unica italiana. Infatti il classe 2007 piace anche ad Inter e soprattutto Como, unico nel trovare talenti giovani e pronti per il panorama internazionale. Ma occhio anche alle sirene inglesi, con la tentazione Premier sempre dietro l’angolo: Brighton, Brentford e Chelsea si sono già mosse, con i Blues intenzionati a prenderlo e girarlo in prestito allo Strasburgo per farlo crescere.