Milan, iniziano le trattative per il rinnovo del big: tutti lo vogliono!

Il futuro di Luka Modric è al centro delle discussioni in casa Milan. Il centrocampista croato, punto di riferimento tecnico e carismatico della squadra rossonera, ha il contratto in scadenza il 30 Giugno 2026, ma la dirigenza rossonera è intenzionata ad offrirgli il rinnovo.

A fare il punto della situazione, è stato Matteo Moretto, intervenuto in una live su YouTube sul canale di Fabrizio Romano, dove ha spiegato nel dettaglio lo scenario che riguarda Luka Modric.

Un opzione particolare: decide Modric

Secondo quanto rivelato, il contratto del fuoriclasse presenta una clausola differente rispetto agli altri accordi in essere nel club:

“Il contratto scade a giugno ma c’è un opzione, un più uno, che a differenza di tutti gli altri contratti è a favore del giocatore. Non è il club a decidere ma sarà Modric a decidere a fine anno che tipo di strada prendere”.

Un dettaglio non da poco: sarà quindi lo stesso Modric ad avere l’ultima parola sul proprio futuro. Una scelta che ribalta le dinamiche tradizionali, dove solitamente sono le società ad esercitare eventuali opzioni di rinnovo.

Il centrocampista, nonostante l’età, continua a essere considerato un elemento fondamentale nello scacchiere tecnico rossonero, sia per rendimento che per leadership nello spogliatoio.

Il Milan vuole trattenerlo: opera di convincimento in corso

La volontà del Milan è netta. Come sottolineato ancora da Moretto:

“La notizia che ti posso dire oggi, che in realtà è una notizia abbastanza soft, è che è iniziata questa opera di convincimento da parte del Milan, nel quotidiano, l’allenatore, i compagni, la dirigenza, stanno cercando di fargli capire quanto sia importante ore e quanto sarà importante in futuro, almeno un altro anno”.

Non si tratta dunque di una trattativa formale già definita, ma di un lavoro costante e silenzioso per far sentire il campione croato centrale nel progetto tecnico. L’obiettivo è chiaro: convincerlo ad attivare l’opzione e prolungare la sua permanenza almeno per un’altra stagione:

“Il Milan vorrebbe trattenerlo, vorrebbe esercitare questo più uno, vorrebbe che Modric restasse in modo tale che possa aiutare i giovani giocatori vicino a lui per la prossima stagione”.

Un ruolo chiave, quindi, anche in prospettiva futura: esperienza, mentalità vincente e guida per i talenti emergenti.

Il destino di Luka Modric resta dunque nelle sue mani, ma a Milanello la speranza è una sola: continuare insieme. Perché quando un campione di questo calibro è ancora decisivo, tutti lo vogliono.