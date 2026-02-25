Milan-Inter, cambia tutto per il derby? Si sta valutando una nuova ipotesi

Manca sempre meno al tanto atteso derby della madonnina. Le luci di San Siro si accederanno il weekend del 7/8 marzo, con il Milan desideroso di rincorrere e sperare ancora in quella seconda stella, mentre l’Inter con la voglia di allontanarsi ulteriormente proprio dai cugini rossoneri. E proprio sulla data ancora incerta, arrivano importanti novità.
Quando si gioca il derby? L’eliminazione dell’Inter può risultare decisiva
I nerazzurri sono usciti dalla Champions League per mano del Bodo/Glimt. Proprio questo dettaglio può ritornare utile per la decisione finale della data in cui verrà disputata la sfida tra Milan e Inter. Ormai questo tipo di match, seppur si tratti di un big match, vengono inseriti in base alle competizioni europee, cercando di anticipare il tutto al sabato sera.
Ma ora cambia tutto con una nuova ipotesi sul piatto. Infatti, la possibilità ora di vedere la sfida di domenica sera 8 marzo aumentano sempre di più. L’ipotesi resta, mentre la conferma ufficiale si avrà venerdì 27 febbraio, con la comunicazione del giorno scelto.