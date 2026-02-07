Milan, l’annuncio di Romano per il rinnovo: “Si trattano gli ultimi dettagli!”

Fikayo Tomori è vicino al rinnovo del contratto con il Milan. Il difensore inglese, che ha legato il suo futuro al club rossonero fino al 2027, sta trattando gli ultimi dettagli con la dirigenza. Fabrizio Romano ha confermato che le trattative sono in fase avanzata, con l’entourage di Tomori pronto a presentare una contro-offerta per chiudere la questione. La notizia arriva dopo mesi di discussioni positive, con il Milan fiducioso di raggiungere presto l’accordo definitivo.

Le trattative per il rinnovo di Tomori

Il rinnovo di Fikayo Tomori con il Milan è ormai a un passo. Come confermato da Fabrizio Romano, le parti sono in trattative da diversi mesi. Il difensore inglese aveva già iniziato a discutere il rinnovo a settembre, quando il suo contratto, in scadenza nel 2027, aveva bisogno di un aggiornamento.

“Le trattative stanno procedendo in maniera positiva”

Ha dichiarato Romano, confermando l’intenzione di Tomori di rimanere al Milan. Il giocatore è entusiasta di lavorare con Max Allegri ed entrambi sperano che l’accordo si definisca nei prossimi giorni.

L’offerta del Milan e la contro-offerta

Il Milan ha già fatto un’offerta ufficiale a Tomori, che ha incontrato una risposta positiva. Tuttavia, l’entourage del difensore ha preparato una contro-offerta per perfezionare i dettagli finali del contratto. Le trattative si trovano ora in una fase delicata, ma Romano è ottimista sul buon esito. Il Milan è determinato a blindare uno dei suoi pilastri difensivi, consapevole del valore di Tomori sia in campo che come esempio di professionalità per il gruppo.