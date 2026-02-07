Milan, si lavora per blindare il top: contatti in corso

Archiviata la pratica Mike Maignan, che ha prolungato il suo contratto fino al 2031, il Milan è adesso al lavoro per i rinnovi di altri elementi della rosa. Il club rossonero vuole blindare quei calciatori che in questa stagione hanno permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di sognare in grande: da Bartesaghi a Pavlovic passando da Tomori e Loftus-Cheek. La dirigenza milanese vuole però portarsi avanti e per questo tra le priorità ci sarebbe anche il rinnovo di Rafael Leao.

Milan, il rinnovo di Leao è già tra le priorità

Il Milan vuole blindare Rafael Leao. Essendo il suo contratto in scadenza nel 2028, non si tratta di una questione urgente ma il club rossonero ha intenzione di anticipare i discorsi. Nelle prossime settimane, dunque, sono previsti dei contatti tra il club e l’entourage del portoghese.

L’idea del Milan sarebbe quella di prolungare l’accordo con il proprio numero dieci almeno fino a giugno 2030, andando a superare i 6 milioni di euro di ingaggio a stagione.