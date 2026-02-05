Milan, le condizioni del big preoccupano: Allegri pensa già al piano B

Il convincente 3-0 di Bologna non distrae Allegri dai suoi impegni di allenatore, costretto subito a studiare a una nuova formazione per Pisa. Contro i rossoblù è mancato l’ex di turno, Alexis Saelemaekers, che potrebbe addirittura saltare anche la sfida di venerdì 13 febbraio contro i toscani. Il tecnico rossonero, per questo studia già il piano B, andato in scena proprio al Dall’Ara: Zachary Athekame.

Il fastidio muscolare del belga persiste: lo svizzero si candida per una maglia

Il problema muscolare accusato da Saelemaekers contro il Lecce non fa dormire sogni tranquilli a Massimiliano Allegri. Contro la Roma si è tentato un recupero flash, che ha solo peggiorato le cose, dato che il 56 rossonero ha dovuto alzare bandiera bianca a fine primo tempo.

L’adduttore dà fastidio e in caso di mancato recupero totale, come riportato da La Gazzetta dello Sport, spazio ancora una volta ad Athekame. Lo svizzero già contro il Bologna ha preso il posto del belga, non facendo rimpiangere l’assenza di un uomo così importante per Allegri.

Con i rossoblù è arrivata una prestazione di altissimo livello, che potrebbe valergli la conferma anche contro il Pisa, squadra contro cui ha trovato la sua prima rete in Serie A.