Novità Milan, sospiro di sollievo per Allegri: sarà a disposizione per il Pisa

Dopo il successo convincente di Bologna, è tempo ora di pensare all’insidiosa trasferta di Pisa. Rossoneri che torneranno in campo direttamente il 13 febbraio, motivo per il quale Allegri ha dato ben tre giorni di riposi alla squadra, per staccare e riprendere energie in vista del doppio impegno ravvicinato di Pisa e Como. E proprio contro i nerazzurri, potrebbe essere subito a disposizione un titolare: si tratta di Davide Bartesaghi.

Bartesaghi non preoccupa: le sue condizioni dopo Bologna

Era uscito acciaccato dopo 83′ minuti di altissimo livello contro il Bologna. Una dinamica di gioco che aveva allarmato tutti, visto che il classe 2005 si era toccato la coscia sinistra, mettendo tutti in ansia. E invece l’infortunio sarebbe di entità leggera e non dovrebbe destare preoccupazioni.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale sinistro di Allegri avrebbe lasciato anzitempo il campo del Dall’Ara per un semplice crampo. Dunque Bartesaghi dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida di venerdì 13 febbraio. Discorso diverso per gli altri infortunati in casa Milan.

Milan ancora senza i big? Il punto in vista di Pisa

Come citato prima, Max Allegri ha concesso alla squadra tre giorni di riposi. Riposo alla quale, però, non prenderanno parte gli infortunati, che saranno a Milanello per ritrovare la condizione migliore possibile e sperare nella convocazione per Pisa. I top fermi ai box sono tanti a partire da Alexis Saelemaekers tornato a Roma, ma che ha dovuto dare subito forfait, saltando anche l’altra sfida da ex in Emilia.

Per la Toscana, il belga resta in dubbio, mentre è difficile fare previsioni per Pulisic e Leao. Lo statunitense non è stato nemmeno convocato contro il Bologna per una borsite all’altezza dell’ileopsoas. Il portoghese convive con il problema all’adduttore che lo ha costretto a vedere l’intera sfida di martedì seduto in panchina.

Chiude la lista Santiago Gimenez, che prosegue il suo recupero dopo l’intervento alla caviglia di destra e che difficilmente tornerà presto nella lista dei convocati di Allegri.