Milan, l’esito degli esami strumentali di Gabbia: le sue condizioni

Nella giornata di ieri, il Milan ha dovuto fare a meno di Matteo Gabbia, perno centrale della difesa di Massimiliano Allegri. Il difensore italiano ha accusato un fastidio durante il riscaldamento prima del match e, quest’oggi, ha svolto gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Escluse lesioni: ecco il problema

Come annunciato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, Matteo Gabbia ha riportato un risentimento a livello dei flessori della coscia destra. Fortunatamente, però, la risonanza magnetica eseguita oggi ha escluso lesioni muscolo-tendinee.

L’infortunio del difensore sembrerebbe essere meno grave del previsto, con Allegri che può tirare un sospiro di sollievo. I tempi di recupero, però, sono ancora da chiarire con certezza.