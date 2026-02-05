Milan, l’idea folle di Allegri: possibile rivoluzione contro il Pisa

Archiviato il successo di Bologna, è tempo ora di spostare l’attenzione alla sfida del 13 febbraio contro il Pisa. Dopo i tre giorni di riposto concessi di Allegri, si penserà solo all’insidiosa trasferta toscana, dove i rossoneri vorranno dare continuità agli ultimi risultati, restando nella scia dell’Inter. Ma Allegri deve fare i conti anche con la situazione infortunati. Una situazione che sta spingendo il tecnico rossonero a possibile rivoluzioni. Tra queste c’è una legata a Ruben Loftus-Cheek.

Nuovo ruolo per l’inglese? Ecco cosa ha in mente Allegri

Loftus-Cheek è uno dei due jolly all’interno della rosa di Massimiliano Allegri. L’altro è Alexis Saelemaekers, usato praticamente in tutte le zone di campo. Però il belga è attualmente ai box per un fastidio all’adduttore ed è qui che entra in gioco l’altro jolly nel mazzo di Allegri. Anche l’inglese è ben noto per la sua capacità di adattarsi alle richieste dei suoi allenatori.

Già ai tempi del Chelsea ha ricoperto più ruoli: dalla punta, al centrocampista, fino all’esterno. Ecco proprio l’esterno destro, potrebbe essere il suo nuovo ruolo anche al Milan. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Allegri potrebbe rivoluzionare tutto contro il Pisa, inserendo Loftus-Cheek sulla corsia laterale di destra. Athekame, al momento, resta favorito per caratteristiche tecniche, ma non è da escludere il colpo di scena chiamato Ruben.