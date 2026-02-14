Milan, Modric è immortale: parole al miele per il croato

Per Luka Modric il ‘Corriere della Sera’ spende parole ricche di sentimento nel giorno di San Valentino dopo il gol segnato dal centrocampista croato ieri sera che ha portato i tre punti al Milan.
Modric l’acchiappasogni
Il giornale milanese, nell’apertura sulla partita di ieri, ha voluto sottolineare ulteriormente l’importanza del Pallone d’Oro del 2018 nella squadra di Allegri:
“Modric l’acchiappasogni. Se il Diavolo è ancora vivo, se è ancora in corsa per lo scudetto, se a 14 partite dalla fine può ancora giocarsela per la seconda stella, lo deve al suo immenso fuoriclasse”.
Modric da inizio anno molto spesso ha fornito ottime prestazioni, quella di ieri assume un valore ancora più alto visto che permette al Milan di evitare l’ennesimo pareggio contro una squadra di bassa classifica.