Milan, Tomori suona la carica dopo la vittoria contro il Pisa: “Vogliamo vincerle tutte!”, poi sul gruppo

Il Milan ieri è riuscito a strappare tre punti pesantissimi in casa del Pisa, vincendo per 1-2 grazie alla rete di Luka Modric. Al termine del match, ai canali di TeleLombardia, è intervenuto Fikayo Tomori che, ha affermato di voler vincere tutte le partite a disposizione. La vetta è ancora occupata dall’Inter, ma si attende un passo falso.

Tomori ci crede: le sue parole ai microfoni

Tomori, difensore rossonero, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi al termine del match contro il Pisa. Il calciatore inglese si sta ritagliando sempre più spazio con Allegri, fornendo prestazioni all’altezza:

“Vogliamo sempre avere un livello altissimo, contro il Pisa non abbiamo fatto la miglior prestazione ma servivano i tre punti. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, contro il Como sarà difficile. Modric? Fa la differenza. Nel nostro gruppo ci sono tanti calciatori che possono darci una campo: siamo tutti focalizzati sul nostro obiettivo” – ha detto l’ex Chelsea.

Per il muro rossonero anche calciatore come Fullkrug, Leao, Pulisic e Ricci hanno fatto la differenza quando sono entrati in campo ieri. Da Milanello si respira un’aria positiva, con la speranza che l’Inter possa commettere degli inciampi per agganciare la vetta.