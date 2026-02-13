Milan, Ricci esce allo scoperto sul minutaggio: “Non esistono riserve”, poi sullo Scudetto

Il venerdì sera di Serie A regala emozioni forti all’ Arena Garibaldi. il Milan batte il Pisa 2-1 in un match non privo di sorprese, portandosi momentaneamente a -5 dall’ Inter. La partita è iniziata con una lite tra Fofana e Allegri poi subito chiarita dopo il gol di Loftus-Check nel finale di primo tempo. Appena 10 minuti dopo l’inizio del secondo tempo il Milan ha la palla del KO con un calcio di rigore poi fallito da Fulkrug.

Dopo il rigore sbagliato sono arrivate le difficolta e il Pisa ne ha approfittato trovando il pareggio, poi al tramonto della partita ci ha pensato il fuoriclasse croato Luka Modric a rimettere il diavolo avanti; in un finale incandescente in cui Pisa cerca il pareggio Rabiot commette un fallo al limite del area e ingenuamente si fa espellere per proteste. La partita finisce cosi dopo 4 minuti di recupero e ora il Milan può aspettare i risultati delle dirette rivali.

Samuele Ricci: “Modric è un esempio, qui nessuno è una riserva”

Tra i migliori in campo, Samuele Ricci, autore dell’assist decisivo per il gol vittoria di Modric. L’ex Torino ha sottolineato la forza mentale del gruppo rossonero ai microfoni di DAZN: