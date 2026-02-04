Milan, mossa ufficiale dopo il Bologna: l’ha deciso Allegri

Dopo la devastante vittoria in trasferta contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha scelto di regalare ai suoi giocatori tre giorni di completo riposo. La decisione è arrivata subito dopo la partita di ieri sera: l’obiettivo è permettere un recupero fisico e mentale adeguato in vista dei prossimi impegni.

Allegri premia i suoi uomini: tre giorni di riposo dopo Bologna

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da oggi e fino a sabato sera nessuno si presenterà al centro sportivo rossonero.

È la prima vera pausa concessa da Allegri da quando siede sulla panchina del Milan: un segnale di fiducia nei confronti del gruppo dopo lo 0-3 a Bologna, ma anche un modo per ricaricare le pile prima dei prossimi impegni.

La ripresa è fissata per domenica 8 febbraio: Allegri vuole sfruttare questi giorni di stop per far smaltire completamente i dolori fisici e ritrovare quella freschezza che, proprio come affermato da lui, è mancata negli ultimi 25 minuti a Bologna.