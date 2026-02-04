Milan, mossa ufficiale dopo il Bologna: l’ha deciso Allegri

Massimiliano Allegri nella gara contro la Roma

Dopo la devastante vittoria in trasferta contro il Bologna, Massimiliano Allegri ha scelto di regalare ai suoi giocatori tre giorni di completo riposo. La decisione è arrivata subito dopo la partita di ieri sera: l’obiettivo è permettere un recupero fisico e mentale adeguato in vista dei prossimi impegni.

Allegri premia i suoi uomini: tre giorni di riposo dopo Bologna

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da oggi e fino a sabato sera nessuno si presenterà al centro sportivo rossonero.

È la prima vera pausa concessa da Allegri da quando siede sulla panchina del Milan: un segnale di fiducia nei confronti del gruppo dopo lo 0-3 a Bologna, ma anche un modo per ricaricare le pile prima dei prossimi impegni.

La ripresa è fissata per domenica 8 febbraio: Allegri vuole sfruttare questi giorni di stop per far smaltire completamente i dolori fisici e ritrovare quella freschezza che, proprio come affermato da lui, è mancata negli ultimi 25 minuti a Bologna.

